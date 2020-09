03.09.2020 h 14:09 commenti

Litiga con la moglie in mezzo alla strada e poi se la rifà con i poliziotti, denunciato

E' successo nella tarda serata di ieri in piazza Mercatale. I coniugi si stavano picchiando a vicenda e i passanti hanno avvertito la questura

Lite tra marito e moglie, lui albanese di 32 anni con precedenti e lei marocchina di 27, nella tarda serata di ieri, mercoledì 2 settembre, in piazza Mercatale. La questura ha inviato sul posto una Volante dopo aver ricevuto la segnalazione di una lite in strada tra un uomo e una donna che si stavano picchiando a vicenda. Quando gli agenti sono intervenuti per sedare la lite, l'uomo li ha aggredito verbalmente e ha cercato di colpirli. Immobilizzato, è stato portato in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.



