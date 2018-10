22.10.2018 h 13:56 commenti

Litiga con la moglie e la picchia, quarantaquattrenne denunciato

Deve rispondere di lesioni personali aggravate l'uomo che ha picchiato la moglie procurandole ferite giudicate guaribili in 25 giorni. La lite in un appartamento in via Bologna

Ha litigato con la moglie e l'ha picchiata. Un cinese di 44 anni è stato denunciato per lesioni personali aggravate. E' successo intorno alle 13 di ieri, domenica 21 ottobre, in via Bologna. La polizia ha ricevuto la segnalazione di una lite in famiglia ed è arrivata sul posto dove ha trovato la donna, 28 anni, con diverse contusioni. Trasportata al pronto soccorso dall'ambulanza, è stata giudicata guaribile in 25 giorni; i sanitari hanno riscontrato anche la distorsione di un polso.



Edizioni locali collegate: Prato

