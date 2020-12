28.12.2020 h 13:41 commenti

Litiga con la compagna e se la prende con i gatti: trentenne denunciato dalla polizia

Maltrattati e feriti per ritorsione i due mici di proprietà della donna. L'uomo deve rispondere di maltrattamento di animali

Dopo aver litigato con la compagna, ha sfogato la sua rabbia sui due gatti di lei maltrattandoli e ferendoli. Per questo un uomo di 30 anni, italiano, residente nella zona di Chiesanuova, è stato denunciato dalla polizia per maltrattamento di animali. E' successo nella notte tra il 26 e il 27 dicembre. E' stata la segnalazione di rumori sospetti provenienti dall'appartamento del trentenne a far intervenire gli agenti. Sui due gatti, di proprietà della compagna dell'uomo, sono state riscontrate ferite sanguinanti. I maltrattamenti, stando alla ricostruzione fatta dai poliziotti, sono stati messi in atto come ritorsione in seguito alla lite di coppia.



