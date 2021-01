Lo scontro tra il consigliere della Lega Marco Curcio e la presidente della commissione 5 Rosanna Sciumbata, capogruppo della lista Biffoni, esplode nuovamente durante un'altra seduta dedicata a un tema di estrema attualità bloccandone o rallentandone i lavori. Era successo due settimane fa sulle vaccinazioni con la chiusura anticipata per mancanza di numero legale (leggi) e si è ripetuto ieri, 22 gennaio, sul maxi contagio Covid nella rsa Pio istituto Santa Caterina dei Ricci con la sospensione della seduta. Il motivo va cercato nella richiesta di Curcio di prendere la parola a inizio commissione per, secondo quanto da lui dichiarato, "inserire un argomento all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 19 comma 5 del regolamento". Richiesta negata dalla presidente Sciumbata per l'immediato specificando che Curcio sarebbe potuto intervenire solo dopo aver ascoltato i vertici della rsa. Il risultato è stato un lungo tira e molla di grida e di microfoni che venivano spenti e riaccesi in continuazione fino alla sospensione dei lavori. Di fatto i vertici della cooperativa Sarah che gestisce la struttura di via San Vincenzo, sono potuti intervenire rispondendo alle domande dei commissari, alle 17, oltre 20 minuti dopo l'inizio della commissione.Due settimane fa le conseguenze si limitarono ad un acceso scambio di accuse, stavolta si traducono in carte bollate. Curcio infatti, annuncia che querelerà Sciumbata: "Gli episodi a danno dell'espletamento del mio mandato elettivo perpetrati dalla signora Sciumbata sono troppi e non intendo tollerarne altri: sono stufo che dal suo ruolo di Presidente di Commissione mi impedisca di parlare e si permetta di insinuare cose non veritiere ed infamanti nei miei confronti. Chiedere le sue dimissioni non basta più. Spero si dimetta comunque al più presto, per i suoi atteggiamenti ostruzionistici e parziali che non si confanno al suo ruolo, ma intanto mi tutelo rivolgendomi alle autorità. A differenza sua, sono molto tranquillo, la aspetto davanti a un giudice imparziale".Tutto questo di fronte al silenzio del resto della maggioranza e dell'opposizione come se il rispetto della forma, del regolamento e dei ruoli, sia qualcosa che interessano solo Sciumbata e Curcio.

Veniamo invece ai contenuti della commissione di ieri che poi è ciò che interessa davvero ai cittadini. Il 20 gennaio sono stati fatti nuovi tamponi agli ospiti e al personale della rsa.L'esito vede un miglioramento seppur leggero. Secondo i dati forniti dall'ufficio stampa della rsa, su 88 anziani sono risultati positivi in 81, a bassa carica 3 e negativi 4 che si aggiungono all'unica ospite risultata negativa sin dall'esplodere del focolaio, che è stata spostata in un'altra struttura. A questi numeri vanno aggiunti 5 positivi ricoverati in ospedale.Quanto agli operatori, durante la commissione 5 è stato specificato che sono positivi 29, di cui 27 oss e 2 infermieri. ll bilancio dei morti, fermo fino a ieri a otto, tre in struttura e cinque in ospedale, sei donne e due uomini, oggi purtroppo peggiora di una unità. Si tratta di una donna di 92 anni ricoverata in ospedale da qualche giorno (leggi) Durante la commissione, il presidente del cda della cooperativa Sarah, Vladimiro D'Agostino, ha specificato che nessuno degli 8 morti è stato vaccinato contro il Covid mentre hanno ricevuto la prima dose 38 ospiti, poi tutti contagiati. La rsa è stata la prima, il 30 dicembre, tra le 18 strutture pratesi a essere coinvolta nella campagna vaccinale perché fino a quel momento Covid free. Il focolaio è scoppiato pochi giorni dopo e ora Asl e cooperativa Sarah, che ha aperto un'indagine interna, stanno cercando di arrivare alle cause e all'estensione del contagio che, lo ricordiamo, ha colpito la totalità degli ospiti (circa 100) eccetto uno, e oltre 20 operatori. Il Covid potrebbe essere entrato in occasione della partenza delle vaccinazioni che ha avuto un certo richiamo mediatico o attraverso un operatore che tra l'altro è stato il primo ad accusare i sintomi. Ma al di là di questo, è impressionante la velocità e la diffusione del contagio. D'Agostino ha sottolineato che sono state applicate le stesse procedure e le protezioni di sempre. "Lo scopo della ricerca - afferma D'Agostino - è che non risucceda da qualche altra parte. Stiamo analizzando le modalità anomale di propagazione all'interno della rsa. Sappiamo che sta succedendo anche altrove e che nella prima fase e a ottobre-novembre il virus non si trasmetteva con queste modalità. Ovviamente, da persona che lavora non possiamo escludere mai che qualcuno abbia sbagliato, ma non abbiamo prove e non possiamo tornare indietro per vederlo, però assicuriamo che le procedure sono le stesse e anzi, vengono implementate man mano che arrivano aggiornamenti anche nella qualità dei dispositivi di protezione".Fuori discussione invece l'efficacia del vaccino perchè come già ribadito più volte la copertura scatta 7 giorni dopo la somministrazione della seconda dose che avviene 21 giorni dalla prima. Nel caso della rsa di via San Vincenzio, siamo quindi lontanissimi da questa tempistica.