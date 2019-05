23.05.2019 h 14:43 commenti

Lite tra nordafricani su un autobus della Cap, fatti scendere tutti i passeggeri. Due giovani denunciati

La lite è scoppiata in mezzo alla strada ed è continuata sull'autobus di linea costretto a fermarsi in viale Vittorio Veneto. Intervento della polizia

Hanno cominciato a litigare in strada e hanno proseguito su un autobus della Cap con l'autista che è stato costretto a fermare la corsa in viale Vittorio Veneto per far scendere gli altri passeggeri. Sul posto sono arrivate diverse macchine della polizia. Due marocchini di 18 e 21 anni, entrambi con precedenti, residenti rispettivamente a Prato e a Verona, sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. Non sono chiari i motivi che hanno scatenato la lite che non si è placata neppure ai passeggeri del bus.



Edizioni locali collegate: Prato

