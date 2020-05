24.05.2020 h 10:55 commenti

Lite tra giovani in via Nenni, intervento della polizia e del 118. Un ferito

È successo ieri sera, verso le 19.30. La scena vista dagli automobilisti di passaggio e dai residenti della zona che hanno dato l’allarme

Una rissa è scoppiata nella serata di ieri, sabato 23 maggio, in via Nenni. La violenta lite ha coinvolto diversi giovani, pare tutti nordafricani, uno dei quali è finito al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano con ferite al volto e in altre parti del corpo. La richiesta di intervento ai soccorritori è arrivata intorno alle 19.30. La questura ha fatto confluire sul posto tre Volanti e il 118 ha inviato un’ambulanza. La lite si sarebbe consumata nell’area verde che costeggia la strada nei pressi della rotatoria della Declassata. Non è chiaro se gli agenti siano riusciti a rintracciare e fermare i giovani coinvolti né se sia stato accertato il motivo della rissa.

