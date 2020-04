06.04.2020 h 21:49 commenti

Lite tra ex coniugi: interviene la polizia che arresta il marito per stalking

E' successo nel pomeriggio in via Perosi. L'uomo aveva già ricevuto un ammonimento dal questore ma nonostante questo ha continuato a infastidire la donna

Già ammonito dal questore, ha continuato a infastidire la moglie ed è stato arrestato in flagranza di reato. E’ successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile. In carcere, con l’accusa di stalking, è finito un italiano di 43 anni. L’uomo è stato arrestato dagli agenti delle Volanti intervenuti in via Perosi per una lite in famiglia. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato i due ex coniugi e hanno provveduto a ricostruire quanto successo. Pare che la lite sia avvenuta in strada. Dei fatti è stata informata immediatamente la procura perché l’uomo si era già reso protagonista di intemperanze contro la ex e lo scorso dicembre era stato denunciato. Il sostituto di turno ha disposto la custodia cautelare in carcere, provvedimento obbligatorio quando c’è gia stato l’intervento del questore. Per l’italiano si sono così subito aperte le porte della Dogaia. In passato l’uomo sarebbe stato salvato dal suicidio proprio dagli agenti delle Volanti.

Edizioni locali collegate: Prato

