14.02.2023 h 15:17 commenti

Lite tra Comune e Asl per l'Imu dell'ex Misericordia e Dolce: la causa finisce in Cassazione

Secondo il Comune l'esenzione per l'uso istituzionale, non è applicabile a quella parte del complesso rimasta vuota e inutilizzata dopo il trasferimento delle attività al Santo Stefano e in attesa dell'abbattimento

(e.b.)

L'ex ospedale Misericordia e dolce è al centro di un lungo braccio di ferro legale tra il Comune di Prato e l'Asl Toscana Centro per il pagamento dell'Imu. Le casse comunali chiedono circa un milione di euro all'anno più interessi e sanzioni per le annualità in cui l'ex ospedale è rimasto vuoto e inutilizzato in attesa dell'abbattimento per far posto al futuro parco urbano. Gli avvisi di accertamento Imu inviati da Sori riguardano il 2014, il 2015, il 2016 e il 2017. L'azienda sanitaria non ci sta ed esattamente come ha fatto a Pistoia per lo stesso problema sull'ex ospedale Ceppo Vecchio, ha presentato ricorso.Secondo la legge, gli immobili sono esenti da Imu se vengono utilizzati per fini istituzionali tra cui quello sanitario. Finchè il Misericordia e Dolce è stato in funzione dunque, l'Asl non ha dovuto pagare neanche un euro di Imu.Secondo il Comune, con la chiusura delle attività ospedaliere a favore del Santo Stefano, avvenuta nell'autunno del 2013, l'esenzione Imu su quei 44mila metri quadrati inutilizzati non aveva più ragion d'essere e ha presentato il conto. Conto che poi si è ripetuto ogni anno fino a che il complesso non è stato abbattuto, cosa che è avvenuta solo nel 2020 a causa del lungo contezioso sull'appalto. Al momento il totale accertato, comprese sanzioni e interessi, è di quasi 6 milioni di euro. Secondo l'Asl niente è dovuto perchè quei metri quadrati poi demoliti erano annessi a un complesso a uso sanitario tuttora in corso (palazzina Ovest adibita a cure intermedie solo per citarne una) come un'unica struttura. In più, sempre secondo l'Asl, l'ex ospedale era oggetto di un accordo di programma per la riqualificazione urbana dell’area proprio tra Comune e Asl. A decidere chi ha ragione sarà la Corte di Cassazione. Il primo grado è stato favorevole all'Asl, l'appello invece ha ribaltato tutto sposando le tesi del Comune. Oggetto di questi ricorsi sono le annualità 2014 e 2015 ma è chiaro che il giudizio degli Ermellini si ripercuoterà anche sugli accertamenti 2016 e 2017.Se a spuntarla dovesse essere il Comune, le casse comunali si ritroveranno quasi la metà della cifra, pari a 12 milioni di euro, che dovranno versare all'Asl per l'acquisto dell'area con l'obiettivo di realizzare un parco urbano. Sembra quasi una parziale compensazione. L'atto di cessione è previsto nei prossimi mesi. L'Asl infatti, ha quasi terminato le operazioni di bonifica del serpentino trovato nella zona del parcheggio dell'ex ospedale. Vedremo se per allora la Cassazione si sarà già espressa sulle contestazioni Imu.