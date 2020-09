07.09.2020 h 19:39 commenti

Lite sull'autobus, passeggero colpito con un pugno al volto. Interviene la polizia

E' successo nel pomeriggio su un mezzo che stava facendo la tratta Prato-Vaiano-Vernio. La vittima soccorsa dalla Croce Rossa e portata in ospedale con la sospetta frattura del setto nasale

Momenti di forte tensione, nel pomeriggio di oggi, a bordo di un mezzo della Cap che fa il servizio Prato-Vaiano-Vernio. Il litigio tra due giovani è degenerato e uno dei due ha colpito l'altro con un violento pugno al volto, facendolo stramazzare a terra, dolorante al setto nasale che potrebbe essere fratturato. E' successo intorno alle 18.40 di oggi, 7 settembre, in viale Galilei, all'altezza di piazza del Mercato Nuovo. L'autista del mezzo pubblico ha immediatamente fermato l'autobus e chiamato le forze dell'ordine. Sono così intervenute tre pattuglie delle Volanti, insieme all'ambulanza della Croce Rossa inviata dal 118. I poliziotti hanno identificato sia l'aggressore sia la vittima e hanno cercato di ricostruire quanto era avvenuto. A quanto pare l'aggressione sarebbe scaturita al culmine di una lite per futili motivi. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso e in base alla prognosi la Questura agirà d'ufficio per lesioni contro chi ha sferrato il pugno oppure attenderà la presentazione di una querela da parte della vittima.