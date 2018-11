13.11.2018 h 11:23 commenti

Lite sul posto di lavoro: operaio ferisce collega colpendolo con delle forbici

E' successo all'interno di un'azienda in via del Molinuzzo. I due avrebbero iniziato a discutere per futili motivi e poi l'alterco è degenerato

E' finita con un operaio ferito al braccio da un colpo di forbici e l'altro denunciato per lesioni personali aggravate la violenta lite che ha visto protagonisti, ieri mattina 12 novembre, due dipendenti di una ditta cinese di via del Molinuzzo. E' successo intorno alle 12.40 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i poliziotti della Volante, che hanno cercato di ricostruire l'accaduto. I due operai, un pakistano di 29 anni e un cinese di 27, avrebbero iniziato a discutere per futili motivi. L'alterco è però presto degenerato e, al culmine, il cinese ha afferrato un paio di grosse forbici da lavoro e ha sferrato un fendente al braccio del rivale. Quest'ultimo è stato portato al pronto soccorso del Santo Stefano e giudicato guaribile in 8 giorni per la ferita. Il feritore è stato invece preso in consegna dai poliziotti e denunciato.

