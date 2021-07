28.07.2021 h 12:34 commenti

Lite per una precedenza, automobilista impugna un coltello e minaccia il "rivale"

Momenti di tensione in via Galcianese, nel parcheggio della farmacia. L'uomo minacciato si è chiuso nella sua auto e ha chiamato la polizia. Denunciato per minacce un 38enne

Al culmine di una banale lite per motivi di circolazione, ha estratto un coltello a serramanico e lo ha puntato minacciosamente contro il rivale, costringendolo a chiudersi in macchina. E' successo ieri mattina, 27 luglio, intorno alle 10.30, in via Galcianese. Protagonisti del litigio due automobilisti italiani, uno di 43 anni l'altro di 38. A una rotatoria i due hanno avuto un primo alterco, a causa di una precedenza non rispettata. La lite è poi proseguita nel parcheggio della vicina farmacia del Pino, dove il 43enne è sceso dalla sua auto per fare le proprie rimostranze. Il più giovane, a quel punto, ha impugnato il coltello a serramanico con lama di 20 cm e ha minacciato l'altro, che a quel punto si è rifugiato in auto da dove ha chiamato le forze dell'ordine.

Nel giro di poco nel parcheggio è arrivata una pattuglia delle Volanti. I poliziotti hanno sequestrato il coltello e denunciato il 38enne che ha cercato di giustificarsi dicendo di aver estratto l'arma solo per difesa.