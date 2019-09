21.09.2019 h 13:15 commenti

Lite per un posto letto nel sottoscala, giovane condannato a otto anni di carcere per tentato omicidio

La vigilia di Natale del 2016 colpì con una mannaia l'amico con il quale aveva litigato per un giaciglio nel quale trascorrere la notte. L'imputato è un ventiquattrenne. Il ruolo di un testimone nella ricostruzione dei fatti

Tentò di uccidere l'amico al culmine di una lite per un posto letto in un sottoscala. Ieri, venerdì 20 settembre, la condanna a otto anni di reclusione. Davanti ai giudici del tribunale di Prato e al pubblico ministero Laura Canovai è comparso un nigeriano di 24 anni, Inoussa Soulimone, difeso dall'avvocato Andrea Parlanti. Il giovane, la vigilia di Natale del 2016, colpì con una mannaia il connazionale che aveva occupato il suo giaciglio. Un'aggressione feroce sotto gli occhi di un altro nigeriano che nel corso delle indagini preliminari cercò di alleggerire la posizione del ventiquattrenne fornendo agli investigatori una ricostruzione diversa dei fatti. La vittima riportò lesioni alla testa e a salvargli la vita fu il cappuccio del pesante giubbotto che indossava per ripararsi dal freddo. Sentito nel letto di ospedale, raccontò che se non fosse stato per il testimone intervenuto a disarmare l'aggressore, le cose per lui sarebbero andate molto peggio. Una versione smentita dal testimone che al sostituto Canovai disse sì di essere intervenuto ma quando la lite era ormai finita e che non era stato lui a togliere la mannaia dalle mani del nigeriano che, invece, di sua iniziativa aveva desistito. Ricostruzioni contrastanti. Il magistrato mise a confronto la vittima e il testimone che si parlarono in italiano accusandosi a vicenda di dire bugie. Accuse registrate insieme ad una frase, l'unica di tutto l'interrogatorio, pronunciata in arabo dal testimone: “Scusa fratello, ho detto una cosa non vera per evitare troppi anni di carcere al nostro amico”. La frase, fatta tradurre dalla procura, inchiodò definitivamente l'imputato all'accusa di tentato omicidio. Il ventiquattrenne è rinchiuso nel carcere della Dogaia.



Edizioni locali collegate: Prato

