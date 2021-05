29.05.2021 h 13:29 commenti

Lite per questioni economiche, 41enne ferito a colpi di forbice: aggressore arrestato per tentato omicidio

E' successo in piazza Gelli a San Giusto sotto gli occhi di diversi testimoni. Il ferito è ricoverato all'ospedale di Prato in prognosi riservata dopo un delicato intervento chirurgico

Hanno litigato per una questione di soldi e si sono picchiati fino a quando uno ha estratto un paio di forbici e ha colpito all'addome l'altro riducendolo in gravi condizioni. L'aggressore, un cinese di 52 anni, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. Il ferito, un connazionale di 41, è stato trasportato all'ospedale di Prato dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'addome. Il quarantunenne è in prognosi riservata.

E' successo nella tarda mattina di ieri, venerdì 28 maggio, in piazza Gelli a San Giusto.

Sono stati i testimoni a ricostruire quanto accaduto tra i due cinesi, entrambi già noti alle forze dell'ordine. La lite sarebbe scaturita per questioni economiche e l'aggressore, dopo aver incassato qualche pugno, ha estratto una forbice e ha colpito all'addome il connazionale. Poi si è allontanato per far ritorno sul posto qualche minuto dopo. Qui la polizia lo ha trovato e arrestato. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento delle forbici e ad altro materiale ritenuto interessante ai fini della ricostruzione dei fatti.



