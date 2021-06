29.06.2021 h 15:49 commenti

Lite per il sacchetto con i pannolini sporchi, imprenditrice davanti al giudice di pace

A citarla un commerciante che tre anni fa sarebbe stato schiaffeggiato per aver protestato dopo l'abbandono del sacchetto con i rifiuti domestici nel cestino davanti alla propria abitazione

Galeotto fu il sacchetto con i pannolini sporchi del bambino lasciato nel cestino stradale dei rifiuti. O meglio, i sacchetti, visto che non sarebbe stato unico l'episodio che stamani 29 giugno ha portato a comparire davanti al giudice di pace una imprenditrice del settore moda di 37 anni e un commerciante 70enne. La donna è accusata di aver minacciato e colpito con uno schiaffo l'uomo che aveva espresso le sue rimostranze proprio contro l'abbandono del sacchetto con i rifiuti nel cestino davanti alla sua abitazione.

I fatti risalgono al 9 maggio del 2018 quando in via delle Fonti l'auto con alla guida l'imprenditrice si fermò davanti all'abitazione del commerciante per far scendere la collaboratrice domestica della donna. La colf fece appena in tempo a posare nel cestino il sacchetto con la spazzatura, in gran parte pannolini sporchi, che il 70enne uscì di casa invitandola a recedere dal gesto incivile. L'uomo ha poi raccontato di aver trovato più volte il maleodorante sacchetto nel cestino davanti casa e di aver quindi aspettato di scoprire chi era il responsabile. A quel punto, secondo il racconto dell'uomo, l'imprenditrice sarebbe scesa dall'auto e avrebbe affrontato con maniere brusche il 70enne fino a colpirlo con uno schiaffo. Quest'ultimo presentò denuncia alla Questura e la vicenda è ora approdata all'ufficio del giudice di pace.