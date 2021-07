06.07.2021 h 09:32 commenti

Lite per il passo carrabile, l'ex presidente di Confesercenti vince la causa contro Comune e Sori

Il diniego alla richiesta di usare una porzione di suolo pubblico in corrispondenza del suo magazzino, ha spinto Alessandro Giacomelli, storico commerciante di piazza Mercatale, a rivolgersi all'avvocato. I fatti risalgono al 2013. La sentenza è di questi giorni

nadia tarantino

Convinto di avere ragione ha trascinato davanti ai giudici il Comune di Prato e la Sori che gli avevano negato l'autorizzazione al passo carrabile davanti al suo magazzino, in piazza Mercatale 65. La controversia, di per sé, non ha nulla di clamoroso se non fosse che a rivolgersi agli avvocati e ad ingaggiare una battaglia di carte bollate, nel lontano 2013, è stato Alessandro Giacomelli, storico commerciante e all'epoca dei fatti presidente di Confesercenti. Ora, a otto anni dal diniego e ad uno dalla concessione del suolo pubblico (il Comune ha rilasciato l'autorizzazione nel 2020 in seguito ad una nuova richiesta), il Tar ha riconosciuto le sue ragioni e ha annullato il provvedimento impugnato. La lite è scoppiata per una diversa interpretazione dell'istanza presentata da Giacomelli: lui chiedeva il passo carrabile per agevolare il suo ingresso e la sua attività dentro e fuori il magazzino usato come rimessa per il negozio di ferramenta attiguo, Comune e Sori rispondevano che in realtà quello spazio libero sarebbe stato utilizzato per esporre la merce in quanto corrispondente ad una delle vetrine.Assistito dall'avvocato Campagni, l'ex presidente di Confesercenti ha ribadito ai giudici amministrativi che il negozio è al civico 67 e che il civico 65 corrisponde ad un fondo di sua proprietà usato, appunto, come rimessa e magazzino.Giacomelli aveva chiesto anche un risarcimento per danni morali e per i danni derivanti dal costo sostenuto nel tempo per il rimessaggio della propria auto, ma la pretesa non è stata accolta.