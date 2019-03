11.03.2019 h 18:35 commenti

Lite notturna al campo nomadi di San Giorgio a Colonica, due fratelli aggrediscono i poliziotti

Gli agenti sono stati costretti ad usare lo spray al peperoncino contro il più esagitato dei due

E' stato necessario l'intervento della polizia, nel cuore della notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo, al campo nomadi in via Traversa delle Calvane per sedare una lite di natura familiare provocata da un 28enne. E' successo intorno alle 2.40 e il giovane, completamente ubriaco, invece di calmarsi all'arrivo degli agenti, si è scagliato anche contro di loro, cercando di aggredirli. I poliziotti hanno dovuto utilizzare anche lo spray al peperoncino per fermarlo. Nelle concitate fasi dell'intervento, anche un fratello del 28enne, un ragazzo di 18 anni, ha cercato di aggredire i poliziotti. Alla fine, riportata la calma nel campo, i due fratelli nomadi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Edizioni locali collegate: Prato

