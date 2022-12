30.12.2022 h 16:30 commenti

Lite notturna ai giardini di via Marx, uomo colpito al volto con i pugni

Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma il ferito, un 40enne residente in zona, non ha voluto fornire informazioni su quanto avvenuto e sulle altre persone protagoniste del violento alterco

Una violenta lite tra più persone è avvenuta stanotte, 30 dicembre, nei giardini di via Carlo Marx al Soccorso. A farne le spese è stato un 40enne italiano, residente in zona, che è stato raggiunto al volto da alcuni cazzotti che gli hanno procurato una ferita all'altezza dello zigomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati da alcuni residenti che avevano sentito le grida dell'alterco. La pattuglia, quando è arrivata sul posto, ha trovato solo il ferito. L'uomo inizialmente non voleva nemmeno farsi medicare dai sanitari del 118 e non ha fornito ai militari nessuna informazione utile a risalire agli altri protagonisti del litigio e nemmeno ai motivi che lo hanno provocato. Una volta medicata la ferita, ha poi fatto ritorno alla sua abitazione, al momento senza sporgere denuncia.

