Lite nello studio immobiliare: estrae manganello e coltello ma finisce per amputarsi una falange

Momenti di tensione stamani con un uomo di 57 anni che dopo aver pagato la rata del condominio ha minacciato e aggredito i presenti per poi ferirsi in maniera accidentale. E' stato arrestato dalla polizia

Al culmine di una lite per una questione di condominio, ha estratto prima un manganello e poi un coltello con il quale ha ferito lievemente uno dei presenti per poi farsi male da solo in maniera più seria, amputandosi una falange della mano.

E' successo stamani 2 settembre in un'agenzia immobiliare della zona nord di Prato. Protagonista un 57enne, residente in città e incensurato. L'uomo è stato soccorso e portato in ospedale, dove è stato poi raggiunto e arrestato dai poliziotti delle Volanti. I reati contestati sono lesioni e minacce oltre al porto di arma impropria.

La vicenda è stata poi ricostruita dalla questura, che sta svolgendo le indagini. L'uomo si sarebbe recato nell'agenzia per saldare la rata del condominio. Non è chiaro cosa abbia fatto poi degenerare la discussione, ma all'improvviso il 57enne ha prima estratto un manganello telescopico e poi un coltello a serramanico con il quale ha minacciato la segretaria dello studio. A quel punto le altre persone presenti sono intervenuti e ne è nato un parapiglia con l'uomo che ha iniziato a sferrare fendenti con il coltello, colpendo di striscio una persona finché la lama non si è richiusa tagliando via una falange all'aggressore.