Lite in pieno centro: tira un posacenere in faccia al rivale

E' successo ieri pomeriggio in via Cairoli. Entrambi i litiganti sono risultati irregolari in Italia e già destinatari di un ordine di espulsione

Al culmine di una lite ha preso dal tavolino di un bar un posacenere e l'ha scagliato in faccia al rivale, ferendolo. E' successo nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, in via Cairoli, in pieno centro storico. Alla scena ha assistito un funzionario della Questura che, nonostante fosse libero dal servizio, è subito intervenuto, insieme ai poliziotti di una Volante, nel frattempo arrivati sul posto. I due litiganti sono stati quindi identificati: si tratta di due marocchini di 36 anni, entrambi irregolari in Italia e già destinatari di ordini di espulsione, evidentemente non rispettati. Sono così stati denunciati entrambi per questo, mentre l'aggressore dovrà rispondere anche dei reati di lesioni aggravate.

Sulla vicenda è poi intervenuta la consigliera comunale indipendente Patrizia Ovattoni: "Necessitano interventi immediati - dice - e l'amministrazione comunale deve attivarsi celermente. Ci vuole una pattuglia fissa di polizia municipale che vigili costantemente il centro cosicché possa da un lato prevenire i crimini e dall'altro intervenire tempestivamente scongiurando eventuali conseguenze peggiori".

