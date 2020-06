05.06.2020 h 15:44 commenti

Lite al Serraglio per un giovane che aveva venduto profumi taroccati, interviene la polizia

I due acquirenti, una volta capito di essere stati truffati, hanno cercato di farsi rendere i soldi e ne è nato un violento alterco

Ha provato a raggirare due giovani, spacciando profumi contraffatti come prodotti di marca, ma è stato scoperto dalle vittime. E' successo poco prima delle 20 di ieri, 4 giugno, in via Cavallotti, di fronte alla stazione del Serraglio e ne è nato un violento alterco che ha richiesto l'intervento della polizia. Gli agenti, dopo aver diviso i contendenti, hanno identificato il giovane che aveva tentato la truffa. Si tratta di un 25enne residente a Napoli, nel cui zaino sono state trovate 11 confezioni di profumi con marchi di note griffes ma in realtà palesemente contraffatti. I due acquirenti, entrambi di nazionalità albanese, avevano subito capito di essere stati raggirati e hanno cercato di farsi rendere i soldi. Alla fine il 25enne ha dovuto restituire i 20 euro che aveva ricevuto ma è stato anche denunciato per il reato di commercio di prodotti falsi. I profumi tarocchi sono stati sequestrati.

Edizioni locali collegate: Prato

