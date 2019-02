02.02.2019 h 10:44 commenti

Lite al pronto soccorso: un 68enne estrae un coltello e minaccia il rivale

Momenti di tensione nella serata di ieri: entrambi gli uomini erano in attesa di essere visitati. E' intervenuta la polizia con una pattuglia delle Volanti

Momenti di tensione, ieri sera 1 febbraio, al pronto soccorso del Santo Stefano per la lite tra due persone in attesa di essere visitate. Al culmine del litigio uno dei due, un italiano di 68 anni, ha anche estratto un coltello lungo 22 centimetri e ha minacciato il rivale, un cittadino albanese. Per fortuna la situazione non è degenerata ulteriormente, anche per l'intervento di una Volante della polizia. Gli agenti hanno sequestrato il coltello all'italiano che è stato denunciato.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus