Lite a colpi di forbici per questioni di lavoro, in due finiscono all'ospedale

E' successo ieri sera. Protagonisti due uomini, parenti tra loro, che al culmine di una discussione hanno impugnato un paio di forbici ciascuno e con quelle si sono affrontati. Uno ha riportato la lesione del tendine di una mano

Hanno litigato per motivi di lavoro e si sono affrontati a colpi di forbice. Due cinesi di 56 e 31 anni sono finiti al pronto soccorso con ferite giudicate guaribili rispettivamente in 10 e in 30 giorni. Il trentunenne, nella lite, ha riportato una lesione al tendine di una mano. E' successo poco dopo le 23 di ieri. La questura ha inviato una volante in via Zarini dopo aver ricevuto la segnalazione dei sanitari di un'ambulanza che stavano soccorrendo un cinese – il più anziano dei due coinvolti nella violenta discussione – che presentava ferite da arma da taglio. L'uomo, che è risultato in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato in Polonia, ha raccontato di aver litigato con un parente per questioni di lavoro. Il parente è stato poi rintracciato in un appartamento in via Livi e ha confermato i fatti. Entrambi sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.



