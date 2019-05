02.05.2019 h 15:07 commenti

Liste elettorali, ecco i numeri che hanno portato all'esclusione di Forza Nuova e Partito comunista

La Commissione elettorale ha scartato le liste dei candidati sindaco, ormai ex, Massimo Nigro e Enrico Zanieri, per la mancanza rispettivamente di 18 e 20 firme. Depennate le firme prive di iscrizione alle liste elettorali del Comune di Prato e quelle già presenti negli elenchi di altri partiti o liste civiche

nadia tarantino

Insufficiente il numero delle settoscrizioni ed ecco che la competizione elettorale del 26 maggio è saltata per Forza Nuova e per il Partito comunista. Delle 431 firme portate alla Commissione elettorale presieduta dal viceprefetto Livia Benelli da Forza Nuova ne sono rimaste 332, mentre delle 330 del Partito Comunista ne sono rimaste 330, rispettivamente 18 e 20 in meno delle 350 necessarie a passare il vaglio.L'elenco delle sottoscrizioni, da una parte e dall'altra, è stato alleggerito di un bel po' dalla Commissione già dopo la prima scrematura, quella relativa alla verifica del requisito di iscrizione alle liste elettorali del Comune di Prato. Nella lista del partito di destra del candidato sindaco, ormai ex, Massimo Nigro, sono state riscontrate 60 adesioni prive del requisito, mentre ne sono state contate 21 in quella guidata dal candidato Enrico Zanieri. Forza Nuova, a questo punto, si è ritrovata con 371 firme regolarmente iscritte e il Partito comunista con 349, numero già insufficiente. Il volume si è ridotto ulteriormente quando c'è stata la seconda scrematura, legata questa volta alla verifica di sottoscrizioni doppie o addirittura multiple visto che la legge prevede che un cittadino possa firmare solo una lista tra tutte quelle in corsa. In caso di doppioni, viene validata la firma alla lista che per prima si presenta alla Commissione elettorale. Questo vaglio ha portato a scartare 39 firme a Forza Nuova e 19 al Partito comunista.In corso verifiche su quelle firme che sono risultate prive del requisito di iscrizione alle liste elettorali del Comune di Prato. La procura è in attesa di chiarimenti proprio su questo punto. Obiettivo: accertare il motivo dell'assenza del requisito.