Lista Spada: "La Giunta è l'orchestra che suona sul Titanic, incapace di posticipare la Tari delle aziende"

Il capogruppo Daniele Spada e il consigliere Tommaso Cocci criticano aspramente l'amministrazione comunale: "Non aiuta le imprese ma spende i soldi dei pratesi per l'Ufficio biciclette e per rastrelliere di qualità"

“Questa amministrazione è l'orchestra che suona sul Titanic: non è capace di posticipare il pagamento di quattro mesi della Tari per le aziende chiuse per il lockdown, come invece disposto dal Consiglio comunale”. E' l'affondo di Daniele Spada e Tommaso Cocci che sottolineano l'incapacità dell'amministrazione: “E' sconcertante – scrivono i due consiglieri – come davanti ad un aiuto minimo per le imprese, la Giunta si sia dimostrata incapace di metterlo in pratica ma allo stesso tempo decide di spendere i soldi dei pratesi per 'l'Ufficio biciclette' e per le 'rastrelliere di qualità. Questa amministrazione non si rende conto della situazione di migliaia di persone, delle enormi difficoltà economiche che attanagliano le nostre imprese, di tutti coloro che hanno perso o perderanno il lavoro. Se la cantano e se la suonano parlando di cavalleria in arrivo da Roma con valanghe di soldi e allora avanti con progetti mirabolanti. Spendiano pure così i soldi pubblici: andrà tutto bene – aggiunge la Lista Spada – la città sta affondando”. Il capogruppo Spada insieme al consigliere Cocci di approfondire la questione del posticipo Tari in commissione Controllo e garanzia: “Vaghe giustificazioni e parole di rammarico si sono sentite nell'ultima seduta del Consiglio dall'assessore Squittieri a cui abbiamo chiesto spiegazioni sul perché la Giunta non avesse dato seguito alla nostra mozione approvata dal Consiglio comunale il 23 aprile”.



