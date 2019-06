20.06.2019 h 17:14 commenti

Liquami chimici scaricati nelle fogne: blitz interforze in una stamperia a Vergaio

Sequestrati sette macchinari e denunciato il titolare per una serie di reati ambientali. Tra i lavoratori trovati anche due pakistani privi di contratto. Il locale mensa ricavato in uno spogliatoio con il cibo conservato vicino ai fusti della colla vinilica

Lavavano i fusti contenenti liquami chimici nella doccia, con lo scolo nella pubblica fognatura: questa e molte altre le infrazioni trovate dalla polizia municipale in una stamperia a conduzione cinese durante un blitz interforze a Vergaio. Il controllo ha portato al sequestro di sette macchinari.

La squadra composta dal Nucleo Ambientale della polizia municipale, Ispettorato del Lavoro, vigili del fuoco e Asl-Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, ha controllato un capannone artigianale di via Vannetti Donnini, di proprietà di un cittadino pratese ma occupato da una stamperia gestita da un cittadino di nazionalità cinese, assente al momento del sopralluogo.

Sono stati trovati anche due lavoratori a nero, di nazionalità pakistana, identificati dagli ispettori del Lavoro che hanno anche provveduto a sospendere l’attività imprenditoriale. La ditta effettuava attività di stampa digitale e transfert su tessuti e capi di abbigliamento mediante l’utilizzo di varie attrezzature e macchinari, incluso una macchina per l’applicazione automatica di colla sui capi di abbigliamento. All’interno dei locali sono stati rilevati scarti di lavorazione e materiali combustibili posti in prossimità dei macchinari che lavoravano ad elevata temperatura, con conseguente rischio di incendio, violazione puntualmente dai vigili del fuoco. Sette macchinari non risultavano provvisti dell'autorizzazione ambientale obbligatoria. Inoltre la ditta non ha dimostrato la gestione dei rifiuti speciali come i tappeti utilizzati nel macchinario per l’incollaggio, che necessitano di un frequente ricambio, e che erano stati semplicemente accantonati in un angolo dell’immobile all’interno di sacchi neri, mescolati con rifiuti di urbani. All’interno del servizio igienico trovato un tubo in gomma, appositamente agganciato al soffione della doccia, che confluiva nello scarico del piatto e da lì in pubblica fognatura, utilizzato per risciacquare i numerosi contenitori di prodotti chimici. Nel locale ad uso spogliatoio era stato invece realizzato un angolo mensa con vari alimenti disposti anche in prossimità anche dei fusti della colla vinilica.

Il titolare è stato denunciato per violazioni alla normativa ambientale e nei suoi confronti sono state contestate sanzioni per un totale di 2.466 euro.