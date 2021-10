25.10.2021 h 17:21 commenti

Lions in piazza, oltre mille visite mediche gratuite a Montemurlo

Successo di partecipazione per la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria. Nemmeno il vento ha scoraggiato i partecipanti

I Lions a Montemurlo sono ritornati in piazza e hanno riproposto, dopo un anno di stop a causa della pandemia, le visite mediche specialistiche gratuite. In tutto, dalle ore 9 alle 18 di ieri, domenica 24 ottobre, sono state effettuate 1.050 visite, un ottimo risultato considerato il periodo di emergenza sanitaria in corso e nonostante il tempo inclemente, con un vento che, soprattutto nelle prime ore del mattino, ha spazzato piazza della Costituzione con forti raffiche, tanto che alcune tende-ambulatorio sono state spostate in fretta e furia.

La squadra dei volontari, infatti, è stata più forte di ogni imprevisto e tutto si è svolto con regolarità. "Anche questa volta Montemurlo si è rivelata una grande piazza, grazie ad uno straordinario sforzo organizzativo - sottolineano il sindaco Simone Calamai e l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti -. I cittadini hanno risposto con interesse alla giornata di prevenzione sanitaria gratuita ed hanno colto l'opportunità di fare un check up sanitario completo. La pandemia, infatti, ha rimandato numerose visite programmate e questa è stata un'opportunità per fare un punto sulla salute. La prevenzione è l'arma più efficace che abbiamo contro le malattie".

All'accettazione già a fine mattinata erano andati esauriti i posti per le varie visite mediche disponibili. Alcune persone sono arrivate in piazza della Costituzione fin dalle 6 del mattino per non perdere l'opportunità di effettuare le visite mediche gratuite. Tra gli esami più richiesti ci sono stati l'elettrocardiogramma, l'eco addome, le visite per la misurazione della vista e dell'udito, la misurazione della glicemia e la saturazione, la spirometria.

In piazza ieri c'erano anche i medici di medicina di base che si sono resi disponibili ad effettuare le vaccinazioni anti- Covid. In tutto sono stati somministrati 21 vaccini, soprattutto per quanto riguarda le seconde e terze dosi agli anziani e al personale sanitario.