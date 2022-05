26.05.2022 h 11:42 commenti

Lions e liceo artistico Brunelleschi insieme per l'ambiente: una mostra e una mattinata ecologica

Undici opere degli studenti di Montemurlo saranno esposte nel salone Biagi della Provincia, domani la pulizia dei giardini dell' anfiteatro di Santa Lucia

I Lions Club Malaparte, Prato Centro, Montemurlo e Castello dell'Imperatore hanno lanciato un service sull'ambiente coinvolgendo il liceo artistico Brunelleschi che ha realizzato undici opere sul tema del mare. Opere che da questa sera saranno esposte nella sala Biagi della Provincia. L'idea è nata lo scorso anno nell'ambito del concorso regionale "Trash Art i Lions per il mare", che ha visto premiate due delle opere pratesi. Sabato alle 12.30 nel palazzo della Provincia verrà consegnato agli studenti un riconoscimento per l'impegno che hanno dimostrato. Intanto domani, venerdì 27 maggio, rappresentanti dei quattro Lions insieme a due classi del liceo Brunelleschi si ritrovano alle 9.30 all'anfiteatro di Santa Lucia per pulire dai rifiuti abbandonati il giardino.

Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

