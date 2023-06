05.06.2023 h 14:00 commenti

Linea ferroviaria Direttissima, nuovi cantieri programmati fino a novembre

A partire da domenica 11 giugno per consentire il potenziamento dell'infrastruttura, sarà sospesa la circolazione dei treni in alcuni tratti. Attivato il servizio sostitutivo con i bus. Entro il 2025 i lavori termineranno sull'intera tratta

Nuovo calendario per i lavori lungo la linea ferroviaria Prato Bologna a partire dall'11 giugno fino 13 novembre.

Ecco il cronoprogramma degli interventi: da domenica prossima fino all'11 agosto la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra Pianoro e Vernio; fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio il passaggio dei treni sarà garantito fra le 5 e le 9 e fra le 16 e le 22. Dal 12 agosto al 3 settembre niente treni fra Pianoro e Prato, dal 4 al 10 settembre transito sospeso fra Pianoro e Vernio. Infine dall'11 settembre al 12 novembre: da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, circolazione ferroviaria sospesa fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro

Programmati inoltre lavori nei fine settimana del 23/24 settembre, 7/8 ottobre, 14/15 ottobre e 11/12 novembre in dalle 9.30 del sabato alle 16.30 della domenica durante i quali la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra Bologna e San Benedetto Val di Sambro.

Gli interventi, a cura di Rete Ferroviaria Italiana capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, sono indispensabili per garantire il collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa, ma complessivamente tutto il traffico ferroviario ne beneficerà, in termini di più regolarità e maggiore potenzialità della linea. L’operatività dei cantieri è stata programmata in modo da ridurre il più possibile l’impatto sulla mobilità pendolare. Previsti servizi sostitutivi con autobus concordati da RFI e imprese ferroviarie con Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Istituzioni locali e comitati pendolari. Tutti gli orari sono consultabili sui sistemi di vendita delle imprese ferroviarie. Nel 2021 è stata completata la prima fase dei lavori, concentrata nella tratta Vernio – Prato, che ha visto impegnati nei cantieri fino a 300 i tecnici di RFI e delle imprese con l’ausilio di 20 mezzi d’opera. L’ultimazione dei lavori è prevista per la fine del 2025. L’investimento complessivo per il potenziamento infrastrutturale è di oltre 530 milioni di euro.