“Limita lo spreco, aiuta il mondo”, premiati in Comune gli studenti "campioni di ambiente"

Quasi 70 plessi scolastici coinvolti, per un totale di 732 classi e 16mila alunni. Oggi la consegna dei premi per i video-spot più belli e le raccolte alimentari più proficue

Barbara Becchimanzi

“Limita lo spreco, aiuta il mondo”. È questo il nome, ma soprattutto lo scopo, del progetto che ha coinvolto più di 16 mila alunni di 67 plessi scolastici toscani. Scopo dell’iniziativa la sensibilizzazione dei più giovani ai temi dello spreco alimentare ed energetico.Questa mattina, 7 maggio, si è svolta nel Salone Consiliare del Palazzo Comunale la cerimonia di premiazione di alcune delle classi partecipanti. Il progetto prevedeva infatti la realizzazione di un breve video-spot sul tema dello spreco. Una commissione ha poi valutato i contributi sulla base della loro efficacia comunicativa, attinenza all'argomento ed originalità.Alla premiazione erano presenti più di cento studenti, delle scuole di ogni grado. Tra i più piccoli, si sono aggiudicati il primo premio i bambini della scuola dell'infanzia Maria Immacolata di Prato. Per le scuole primarie ha vinto invece l’Istituto pratese Cuore Immacolato di Maria e per le secondarie di primo grado l'Istituto Convenevole, sempre di Prato, con le classi 2ªA e 2ªE. Seconda la Scuola Internazionale di Lucca e terzo l'Istituto A. Frank di Pistoia. Per le scuole superiori, vincono i ragazzi della classe 3ªEL del Copernico di Prato; secondi gli studenti dell'Alessandro Volta di Colle val D'Elsa e terzi i ragazzi della 3ªM del Buzzi di Prato. Premio speciale al video realizzato dall'Istituto professionale Marconi e in particolare dallo studente Bruno Turchetto, al quale è stato consegnato un pc e un programma per utilizzare photoshop.I primi classificati si sono aggiudicati un pc, i secondi una telecamera digitale e i terzi un tablet. Alla scuola dell'infanzia è stata consegnata una telecamera e alla primaria un tablet.Sono stati poi consegnati anche gli attestati di merito per quanto riguarda la raccolta alimentare che, per l’edizione di quest’anno, ha totalizzato ben 731 scatole e 79 quintali di alimenti.L’iniziativa, nata da un'idea della Consulta degli studenti e partita da Prato nel 2015, è ormai giunta alla sua quarta edizione, estendendosi a tutta la Toscana.“Non è affatto una cosa banale quella che avete fatto - dice agli studenti la presidente del Consiglio Comunale Ilaria Santi - Adesso è importante che raccontiate e diffondiate a tutti ciò che avete imparato”.“Questo è un progetto che nasce da voi studenti - sottolinea il sindaco di Prato Matteo Biffoni - È bello vedere come avete scelto di affrontare in modo così concreto dei temi che purtroppo vengono spesso discussi solo teoricamente”.“La Regione è stata ben lieta di veicolare le idee di questo progetto - conclude la consigliera regionale Ilaria Bugetti - Sono temi che vanno sentiti fin da piccoli”.