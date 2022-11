09.11.2022 h 19:51 commenti

Lievitano i costi degli alloggi popolari in via Ferraris, saranno pronti la prossima estate

Sopralluogo delle commissioni 3 e 4 al cantiere di Epp per fare il punto della situazione. Ecco come l'ente ha coperto l'aumento dei prezzi dei materiali

Saranno terminati per la prossima estate i 32 alloggi popolari realizzati in via Ferraris da Epp. Un intervento che come altri ha subito gli effetti del rincaro dei prezzi delle materie prime. L'appalto, che in partenza ammontava a oltre 3,1 milioni di euro, al momento è lievitato di oltre 400mila euro ma tale conto potrebbe aumentare ancora dato che mancano all'appello gli stati di avanzamento di questo e del prossimo semestre.La media dei rincari è di circa il 12% ma per alcune tipologie di materiali, come ad esempio gli isolanti per il cappotto termico, si arriva anche al 35%. Epp ha coperto l'eccedenza rinunciando ad alcune lavorazioni non ritenute necessarie, utilizzando le somme a disposizione dell'intervento e con 256mila euro di fondi ministeriali attraverso il decreto Sostegni bis e ter. Un appalto, questo di via Ferraris, che ha dovuto superare anche altre difficoltà. E' partito infatti, all'inizio del 2020 ed è stato subito chiamato a fronteggiare le problematiche legate all'emergenza Covid.Tali circostanze sono emerse nel corso del sopralluogo congiunto delle commissioni 3 e 4, lavori pubblici e urbanistica, effettuato ieri, 9 novembre, alla presenza dell'assessore Valerio Barberis che ha sottolineato l’importanza di un’edilizia popolare pubblica di qualità: “Devono essere gli edifici più belli e innovativi della città perché sono un presidio pubblico. - ha detto - L’alta qualità è garantita anche dalla scelta di arrivare al progetto attraverso un concorso di progettazione, esattamente come stiamo facendo per via della Fonderia”. Divisi in due blocchi quadrati di sei piani fuori terra, collegati dalla scala centrale e dall’ascensore, i 32 alloggi sono in classe energetica A4 grazie anche ai pannelli fotovoltaici e a una serie di accorgimenti su infissi e impianti. Al pian terreno ci sono gli appartamenti dedicati ai portatori di handicap. Ai piani superiori le tipologie sono varie, da due a quattro vani. L’immobile è circondato da verde e sul retro avrà i parcheggi per i condomini. Sul lato ovest sarà realizzata una vasca di laminazione per la mitigazione idraulica mentre su quello opposto, vicino alla scuola, sono previste una serie di migliorie per tutto il quartiere: parcheggio pubblico, cabina Enel, verde e una pista ciclopedonale che si raccorderà alla viabilità esistente.La presidente di Epp, Marzia De Marzi, ha sottolineato l’importanza di questo intervento: “In provincia di Prato abbiamo in totale 1.828 alloggi già occupati e solo le famiglie in graduatoria sono 1.190 su oltre 1.600 richieste. E’ difficile dare una risposta a tutti senza incrementare il patrimonio a disposizione”.