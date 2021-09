01.09.2021 h 12:03 commenti

Liceo Livi, ecco la mappa di come saranno divise le classi nelle tre sedi

Completato l'orario, intanto si aspetta ancora la disponibilità per due aule, destinate al liceo Brunelleschi, nell' ex sede dei vigili del fuoco. Procedono secondo cronoprogramma i lavori alla palestra del polo di San Paolo, termineranno ad agosto 2022

Cinque prime del linguistico nella succursale di via delle Fonti, undici classi fra scientifico e linguistico al Rodarino e le rimanenti nella sede storica di via Marini.La dirigente scolastica del liceo Livi Maria Grazia Ciambellotti ha presentato questa mattina, 1 settembre ,al consiglio d'istituto l'orario e la collocazioni delle classi per il prossimo anno scolastico. "Ho dovuto scegliere - ha spiegato la preside - in base alla capienza delle aule, così le cinque prime tutte da 30 alunni frequenteranno in via delle Fonti dove le aule sono più grandi. Una parte dell' Esabac sarà al Rodarino, anche per una questione di orario. In sede ci saranno tre orari scaglionati 7,50, 8 e 9 mentre nelle due succursali la campanella suonerà alle 8".Intanto per il prossimo anno, la Provincia ha annunciato una nuova succursale a palazzo Vestri in cento: "Una buona soluzione - secondo Ciambellotti - finalmente con largo anticipo abbiamo le destinazioni, questo è fondamentale per quando ci saranno le iscrizioni al nuovo anno scolastico. E' un diritto delle famiglie sapere in quale edificio i ragazzi dovranno frequentare".Via delle Fonti 1A,1B, 1L, 1N e 1 ORodarino 1AS, 1Ds, 4AS per lo scientifico. 1C, 1E e 1H per l'Esabac. 2d, 2E,3L,3M e 4D per quanto riguarda il linguistico tradizionale. La palestra di riferimento sarà quella delle Cesare Guasti, le lezioni si terranno il pomeriggio."Resta il problema delle due aule per il Brunelleschi nella ex caserma dei vigili del fuoco. "Stiamo aspettando di capire se ci verranno concesse altre due aule della Fondazione Paesec, invece in via Napoli a Oste le due stanze individuate al primo piano, davanti alla sala professori sono decisamente troppo piccole per permettere a tutti gli studenti di frequentare in presenza".Intanto procedono secondo il cronoprogramma i lavori per la palestra del polo scientifico di San paolo, entro agosto 2022 il cantiere verrà chiuso poi si procederà ai collaudi e alla consegna al liceo Rodari e all'istituto Marconi, il pomeriggio le strutture saranno utilizzate dalle associazioni sportive di basket, pallavolo e ginnastica artistica.Al momento attuale risulta completamente terminata la parte dei fabbricati delle due palestre ed è in corso la realizzazione dei massetti per i pavimenti, mentre la prossima fase è quella delle partiture interne e la definizione degli spazi dei vari ambienti.L'intervento ha richiesto un investimento totale da più di 5 milioni di euro, tre dei quali messi a disposizione dalla Provincia di Prato (due milioni erogati tramite il Miur e 1.185.780,47 euro di risorse proprie), mentre il Comune di Prato ha investito i restanti 1.914.219,53 euro."Questo intervento – commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli - si candida a diventare una struttura tra le più belle e all'avanguardia del territorio""Nascerà una palestra completa - afferma l'assessore allo sport del Comune di Prato Luca Vannucci - dedicata anche alla ginnastica artistica oltre alle altre discipline, dotata di tribune sulle quali ci auguriamo al più presto di poter assistere, senza limitazioni, a gare e attività sportive in generale."A ottobre partirà il primo lotto per la realizzazione dei parcheggi accanto al Rodari e all'ingresso del Marconi.