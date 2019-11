18.11.2019 h 14:00 commenti

Licenziato dall'azienda dopo le offese sulla chat dei colleghi di lavoro, il giudice lo reintegra: le motivazioni

Il giudice ha dato ragione al dipendente licenziato in tronco da una nota azienda del settore abbigliamento. Soddisfatta la Cisl che ha seguito la vertenza. L'avvocato Andrea Logli: "Il controllo disciplinare dell'azienda non può spingersi alle comunicazione private del lavoratore"

nadia tarantino

Ha insultato il suo superiore e per questo è stato licenziato, ma il giudice gli ha restituito il posto di lavoro perché gli insulti, le offese e le parolacce sono state diffuse in una chat privata su whatsapp. Una conversazione che, seppur condivisa con i colleghi di lavoro, è stata dunque ritenuta confidenziale: profilo che ha fatto scadere il licenziamento di un dipendente pratese di una “importante azienda del settore abbigliamento”. Esulta la Cisl Firenze e Prato a cui il lavoratore si era rivolto lo scorso anno dopo il licenziamento in tronco, ed esulta l'avvocato Andrea Logli che si è occupato della vertenza. La sentenza, accolta dal sindacato come “un punto fermo in materia di controllo dei lavoratori”, è del tribunale di Firenze. “Stiamo parlando di una grande azienda dell'abbigliamento che ha sede nella zona di Campi Bisenzio e che è conosciuta a livello nazionale – le parole di Mirko Zacchei, segretario Femca, che però non ha voluto specificare il nome – siamo soddisfatti perché mentre si assiste a licenziamenti scaturiti dal controllo che le imprese fanno sui lavoratori, qui si è affermato un altro principio che è quello della privacy”.La conversazione incriminata è un messaggio vocale che il lavoratore ha diffuso nella chat denominata “amici di lavoro”. Apprezzamenti per nulla gentili nei confronti del superiore. Un vocale che ad un certo punto è uscito dalla chat ed è arrivato alle orecchie dell'azienda che ha subito firmato il licenziamento giustificandolo con il venir meno del rapporto di fiducia.“Il tribunale di Firenze ha affermato che il controllo disciplinare dell'azienda non può spingersi alle comunicazione private del lavoratore – ha spiegato l'avvocato Logli – e ha cassato il licenziamento”.Il giudice, prendendo spunto da un orientamento della Cassazione, fa un distinguo tra espressioni lesive diffuse attraverso canali pubblici, per esempio Facebook, e canali privati come, appunto, whatsapp. Dunque un giudizio lesivo che non viene reso pubblico non può essere lo strumento con il quale il datore di lavoro licenzia il dipendente anche se i toni sono chiaramente offensivi. La differenza, insomma, sta tutta nei mezzi utilizzati: mezzi idonei potenzialmente a raggiungere un numero indeterminato di persone o mezzi ad accesso limitato.Il lavoratore non ha mai contestato di non essere l'autore del messaggio vocale ma ha solo rivendicato di aver sparlato del suo superiore nella ristretta cerchia dei colleghi. La sentenza richiama l'articolo 15 della Costituzione che definisce inviolabili la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.