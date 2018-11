15.11.2018 h 12:47 commenti

Licenziati dall'Asl i quattro ginecologi coinvolti nell'inchiesta sulle visite clandestine fatte in ospedale

Il provvedimento notificato ai medici che a luglio furono arrestati dai carabinieri. La Procura ha chiuso le indagini ipotizzando le accuse di peculato e truffa ai danni dello Stato nei confronti dei sanitari

Sono stati licenziati i quattro ginecologi coinvolti nell'inchiesta della Procura sulle irregolarità nelle visite specialistiche effettuate all'interno degli ambulatori del Santo Stefano.

L'Asl Toscana Centro, al termine dell'inchiesta disciplinare, ha adottato il provvedimento nei confronti dei quattro medici che a luglio furono arrestati dai carabinieri coordinati dai sostituti procuratori Lorenzo Boscagli e Lorenzo Gestri. Si tratta di Elena Busi (difesa dall'avvocato Giuseppe Nicolosi), Simone Olivieri (avvocato Paolo Ceccherini), Ciro Comparetto (avvocati Paola Pasquinuzzi e Alessandro Traversi) e Massimo Martorelli (avvocato Antonino Denaro),

L’Asl fa sapere di avere già provveduto a rinforzare l’organico del reparto con l’assunzione di nuovo personale.

I quattro medici furono arrestati insieme a tre cittadini cinesi, il cui ruolo era quello di intermediari tra i professionisti e i connazionali che avevano bisogno di visite e cure. Secondo le accuse alcune pazienti cinesi che avevano bisogno del ginecologo avrebbero pagato tra i 100 e i 150 euro per farsi visitare all'ospedale oppure al Centro Giovannini, senza seguire i normali percorsi di prenotazione. I soldi venivano in parte intascati dal medico e in parte finivano al connazionale che si occupava di mettere in contatto la donna con il ginecologo e poi l'accompagnava e assisteva alla visita facendo da interprete.

Intercettazioni telefoniche, telecamere nascoste e i riscontri compiuti dai carabinieri confusi tra i pazienti in attesa di essere ricevuti dai medici, hanno determinato le accuse di peculato e truffa ai danni dello Stato per le visite fatte durante l'orario di lavoro ma senza prenotazione, utilizzando gli strumenti della Asl e intascando soldi a nero.

Recentemente la Procura ha chiuso le indagini preliminari notificando l'avviso di conclusione delle indagini ad una ventina di indagati, tra medici del Santo Stefano e intermediari cinesi. L'avviso, firmato dai sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, è stato notificato anche all'ex primario di Ostetricia e ginecologia Giansenio Spinelli, in pensione dallo scorso primo settembre; nei suoi confronti è stato ipotizzato il reato di omessa denuncia.