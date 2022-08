17.08.2022 h 07:01 commenti

Libri scolastici: salasso per le famiglie, difficile la caccia all'usato

Su una lista di dodici libri, dieci hanno cambiato edizione con un aumento in media di un euro a testo contro i 30 centesimi dello scorso anno. In media la spesa per i testi di un liceo è di 400 euro

Un ritorno a scuola a caro prezzo per molte famiglie pratesi, nell' anno dei rincari la maggior parte delle scuole superiori ha cambiato le edizioni dei libri scolastici. Una scelta che pesa sul budget familiare perchè possono essere acquistati solo nuovi in media con un aumento del prezzo di copertina 1 euro a testo, contro i 30 centesimi degli anni passati. A questo si aggiunge il ritardo nelle consegne, per alcune case editrici si parla di ottobre, per la mancanza di carta. "In media - spiega Francesco Guida del Librone - la spesa media per un liceo è intorno ai 400 euro, più caro il triennio in quanto ogni anno bisogna cambiare i libri di filosofia, letteratura e storia. mentre per i tecnici si arriva ai 250 euro".

Spese che non includono i quaderni, uno costa intorno ai 2 euro, matite squadre e compassi. "Vista la situazione, a marzo - continua Guida - ho inviato una lettera ai dirigenti scolastici per chiedere di non cambiare le edizione dei testi, ma non ho avuto risposta, anzi in alcune scuole su una lista di dodici libri sono solo due quelli che possono essere acquistati usati".

Un fenomeno che sembra essere tipico di Prato. "Vendiamo anche on line e a parità di liceo a Milano riusciamo a completare la lista intorno al 90% proprio per una scelta da parte dei presidi di mantenere il più possibile i libri di testo adottati". Spesso il cambiamento è solo nella grafica e nel nuovo codice a barre che, di fatto, invalida quello della vecchia edizione. Un cambio di look che rende impossibile anche vendere i testi degli anni passati. "Chi riesce a piazzare i libri - continua Guida - aspetta ad acquistare quelli per l'anno passato, probabilmente molti attendono la fine del mese, anche se le cifre rispetto al mercato del nuovo sono del 40% in meno". Infatti il magazzino del Librone è pieno di ordini in attesa di essere ritirati.