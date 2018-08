22.08.2018 h 08:30 commenti

Libri scolastici, il mercato dell'usato arranca

Le scuole cambiano di anno in anno i testi, le case editrici modificano l'impaginazione e il codice a barre, rendendo difficile la compravendita dei testi. Un sistema in crisi che potrebbe garantire un risparmio del 40%

alessandra agrati

Le famiglie degli alunni pratesi si trovano, come ogni anno in questo periodo, a fare i conti con le spese per i libri scolastici, zaini, quaderni, vocabolari e materiale scolastico. Una spesa che incide sui bilanci famigliari, soprattutto se i ragazzi iniziano un nuovo ciclo di studi: per un alunno della prima liceo classico il budget a disposizione, acquistando i libri nuovi è di 350 euro, 300 per il liceo scientifico, 250 per un istituto tecnico, per chi inizia a frequentare le scuole medie la spesa è di 280 euro. Cifre a cui va applicato in media un 15% di sconto se gli acquisiti vengono fatti negli ipermercati o online, oppure uno sconto compreso fra il 40 e il 50% se si acquistano libri usati. E qui inizia una vera e propria caccia al testo “Purtroppo – spiegatitolare de Il librone – ogni anno i libri scolastici vengono cambiati, in alcune scuole si arriva anche a sostituirne oltre il 50%, questa rende difficile il commercio, inoltre le case editrici spesso cambiano il codice a barre del testo, di fatto apportando soltanto piccole modifiche grafiche, questo rende impossibile la vendita di un libro da un anno all’altro”. Un escamotage che però non scoraggia le tante famiglie che cercano di risparmiare: “Abbiamo sempre tantissime persone che vengono a cercare libri, tornando anche più volte nella speranza che arrivi quello giusto– continua Guida – magari non completano tutta la lista, ma qualche testo riescono a trovarlo e così si riesce a risparmiare qualcosa, cifre che diventano più consistenti se avviene anche la vendita dei vecchi testi”. Oltre ad essere la versione giusta, il libro di testo deve essere in buone condizioni e in un’edizione completa: “Quando è previsto il Cd deve essere allegato al testo – continua Guida – generalmente ci sono problemi anche per i libri degli esercizi, i ragazzi continuano a utilizzarli come quaderni e questo rende impossibile la vendita”. Per gli alunni delle medie sono i genitori a fare acquisti, mentre per il triennio delle superiori sono gli stessi ragazzi. “Generalmente chi è promosso ci porta i libri o prenota quelli nuovi entro luglio, chi ha gli esami di riparazione invece aspetta i primi di settembre. Nel mese di agosto la situazione è decisamente più tranquilla”. Chi acquista libri nuovi sceglie la grande distribuzione, dove in alcuni casi si posso accumulare sconti utilizzando i punti spesa, in aumento anche le famiglie che si servono della vendita online. “E’ il secondo anno che mi servo da Amazon – spiega un genitore – un servizio perfetto i testi arrivano direttamente a casa senza dover fare continui viaggi al punto vendita”.Oltre ai testi le famiglie devono acquistare anche zaini, la spesa varia dai 25 ai 100 euro a seconda della marca, astucci, squadre compassi quaderni album da disegni, una spesa media di 200 euro. Per i bambini che frequentano la scuola materna e la primaria le spese sono decisamente inferiori: il grembiule lo zaino e la borsa dove riporre i piatti per la mensa per una media di 60 euro.