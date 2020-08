26.08.2020 h 09:11 commenti

Libri gratuiti per la primaria, cambiano le regole per il ritiro

Da quest'anno il comune di Poggio a Caiano ha eliminato le cedole cartacee, basta presentarsi in cartoleria con il codice fiscale dell'alunno

Cambiano le regole per ritirare i libri scolastici della scuola primaria: secondo il nuovo sistema previsto dal comune di Poggio a Caiano, non saranno più emesse cedole cartacee. I genitori, quindi, dovranno recarsi presso le cartolerie accreditate, l’elenco è pubblicato sul sito del Comune, muniti del codice fiscale dell’alunno per prenotare e successivamente ritirare i libri.

Un cambiamento voluto nell’ottica della trasparenza, della riduzione degli sprechi e della semplificazione della procedura nella consegna.

La fornitura gratuita dei libri di testo è destinata agli alunni residenti nel Comune di Poggio a Caiano che frequentano le scuole primarie statali e paritarie (sia del territorio comunale che in altri Comuni).

Gli studenti residenti in altri comuni che frequentano le scuole nel territorio poggese devono invece rivolgersi al proprio Comune di residenza.



Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus