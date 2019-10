02.10.2019 h 12:24 commenti

Libri e film si incontrano alle Scuderie Medicee: al via una nuova rassegna a Poggio

Un ciclo di appuntamenti doppi dedicati a chi ha la passione per la lettura e per il grande schermo

Condividere la passione per la lettura e la cinematografica: dal 5 ottobre al 14 dicembre il Comune di Poggio a Caiano presenta “Letture in Comune”, un ciclo di incontri in cui libri e film saranno protagonisti allo stesso modo.

I partecipanti saranno chiamati a leggere lo stesso libro e all’incontro successivo, dopo la proiezione del film tratto, potranno scambiarsi opinioni, sensazioni e riflessioni sulle opere e sulla loro resa filmica. Un modo per trascorrere insieme il sabato pomeriggio sfogliando le pagine di alcuni dei romanzi più significativi del nostro periodo e guardando i film ad essi ispirati. “Questa rassegna – spiega Celine Daouas, presidente della commissione Cultura del Comune di Poggio – intende porre le basi per facilitare la nascita di un gruppo di lettura nella nostra città. L’idea che ha guidato me e Alfina Favara, curatrice della rassegna, è avvicinare le persone a vivere i luoghi della cultura di Poggio, come appunto le Scuderie Medicee e la biblioteca F.Inverni ospitata nei locali delle Scuderie, trovando in essi un luogo di incontro e confronto”.

Il 5 ottobre, proprio presso le Scuderie Medicee (ingresso laterale), sarà presentata l’idea di questa rassegna che avrà come filo conduttore il tema del ponte. Il ponte come elemento di unione tra culture, tradizioni e popoli. Un tema di particolare rilievo per Poggio, dove è stato recentemente inaugurato il Ponte del Manetti che è già diventato un simbolo per tutta la comunità.

Dopo la presentazione del progetto, l’incontro successivo, sempre alle Scuderie Medicee, si terrà sabato 12 ottobre alle 17: il gruppo leggerà insieme “Venuto al mondo” di Margaret Mazzantini e il sabato successivo (ore 16.30) è in programma la proiezione del film tratto dal libro e firmato da Sergio Castellitto.

Sabato 9 e 16 novembre sarà l’occasione di conoscere la spia sovietica Rudolf Abel, prima attraverso la penna di B.Donovan, dal titolo “La verità sul caso Rudolf Abel”, dopo nella pellicola diretta da Steven Spielberg, “Il ponte delle spie”.

Si prosegue sabato 23 novembre (ore 17) con la lettura di “Toccare le nuvole” di Philippe Petit che sarà seguito, sabato 30 novembre dal film “The walk” di Robert Zemeckis.

L’ultimo appuntamento della rassegna, sabato 14 dicembre, sarà un’occasione di confronto sul percorso fatto insieme.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.