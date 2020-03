04.03.2020 h 14:05 commenti

Il movimento "Liberi dai decreti Salvini" torna in piazza per commemorare gli scioperi del 1944

Sabato in piazza delle Carceri oltre alla testimonianza di uno dei 18 operai che sono riusciti a tornare dai campi di concentramento, anche quella dei lavoratori della Superlativa multati dopo le proteste

"Liberi dai decreti Salvini", dopo il corteo del 18 gennaio scorso con la forzatura del blocco della polizia per arrivare in piazza del Comune, torna in piazza sabato 7 marzo per commemorare gli scioperi del 1944 contro il nazifascismo dove 137 pratesi furono arrestati e deportati a Mauthausen ed Ebensee Soltanto in diciotto riuscirono a sopravvivere e a fare ritorno a casa.

L’appuntamento con "Eredità Rivolta scioperi del '44 // lotta ai decretiSalvini oggi " è alle 16 in piazza delle Carceri dove saliranno sul palco uno degli operai, al tempo 14enne, che partecipò allo sciopero e poi venne deportato e alcuni lavoratori stranieri che sono stati multati in conseguenza del decreto Salvini.

Alla commemorazione parteciperà anche il sindacato SiCobas: “Sarà anche l’occasione – spiega Sarah Caudiero – per ricordare l’importanza e il valore degli scioperi che hanno portato anche all’ottenimento di importanti diritti nel mondo del lavoro. Diritti che oggi vengono intaccati dal decreto sicurezza di Salvini. Non possiamo accettare che chi sciopera poi venga multato”. Il riferimento è ai lavoratori della tintoria Superlativa e a due studentesse, che hanno bloccato il traffico sulla Declassata, in occasione di un picchetto davanti all'azienda.



