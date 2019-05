10.05.2019 h 16:50 commenti

Lezioni di scherma per superare un intervento al seno, ecco “Nastro Rosa”

Gli ampi movimenti della scherma sembrano essere molto adatti alla riabilitazione dell’articolazione del braccio. Si sta già valutando la possibilità di coinvolgere altri centri

Si chiama “Nastro Rosa” ed è il progetto che, attraverso la scherma, punta ad aiutare le donne che hanno subito un intervento al seno. L’iniziativa vede la collaborazione di Scherma Prato, Federazione scherma toscana, Fondazione Crida, Asl Toscana Centro e Lions Club Datini.

Proprio la presidente dei Lions Datini spiega come lo sport possa essere d’aiuto in questi casi: “Attraverso un'attività fisica adattata e precisamente l'utilizzo della sciabola in vari esercizi - dice Maria Rosaria Di Troia -, vogliamo far sì che queste donne lese fisicamente da un intervento o da delle cicatrici possano ritornare ad essere le leonesse che sono sempre state. Attraverso esercizi e gesti ampi, che la scherma permette di fare in equilibrio, possiamo fare una riabilitazione mirata per le donne mastectomizzate. È uno studio pilota e sarà valutata la possibilità di coinvolgere altre donne e altri centri”.

“È un bel progetto che unisce vari attori - spiegano la direttrice della Fondazione Crida Anna Bevilacqua e Laura Magazzini dell'Asl Toscana Nord - è un modo per concorrere al benessere di una donna attraverso lo sport e l'attività fisica dopo una diagnosi e grazie a oncologi, chirurgi e fisiatri. L'attività fisica, in questo caso la scherma, serve per migliorare la mobilità del braccio, la postura e la propria esteticità”.

“Abbiamo creato un progetto ben definito e che segue certe caratteristiche - spiega il presidente di Federscherma toscana Domenico Cassina - Un grazie ad Edoardo Morini che si è impegnato tanto e ha permesso di dare il via a Nastro Rosa. Riuscire a ridare un motivo di gioia attraverso la nostra disciplina è per noi davvero un risultato straordinario”.

“Non solo donne ma siamo riusciti a far partecipare anche gli uomini - mette in luce il maestro Luigino Colombo - Una realtà non medicalizzata come la palestra del Gramsci Keynes, è senz'altro di aiuto perché così le persone si possono distrarre”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus