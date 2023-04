18.04.2023 h 16:43 commenti

Lezione in esterna per la Scuola del Popolo, passeggiata storica da Le Lastre a Pacciana

Ultima tappa per il progetto “Passione, lotta e vita sociale a Prato e in Val di Bisenzio”: Annalisa Marchi, passo dopo passo, mostrerà interessanti scoperte seguendo il metodo delle Mappe dei Cittadini. Appuntamento giovedì alle 16,30

Ultima tappa per il progetto “Passione, lotta e vita sociale a Prato e in Val di Bisenzio”, promosso dalla Fondazione CDSE e dalla Scuola del Popolo, la “Passeggiata di storia partecipata. Dalle tracce settecentesche de Le Lastre fino a Pacciana, luogo di combattimento dei partigiani nel 1944”.Dopo gli incontri di storia partecipata nella sala Fattori della Camera del Lavoro di Prato, il progetto della Scuola del Popolo giovedì 20 aprile si trasferisce in esterna per appuntamento di ricerca storica sul territorio a cura di Annalisa Marchi. Il ritrovo è alle 16.30 nel piazzale di Villa Fiorita un luogo che intreccia la sua storia con le vicende della battaglia partigiana di Pacciana nel settembre 1944. Il momento finale del combattimento e del tragico epilogo a Figline, sarà rivissuto nella rievocazione di Mauro Torlai e del gruppo di ricerca dell’associazione “6 Settembre” che ha promosso il percorso “Tramonto di un’alba”.E poi Le Lastre, estremità settentrionale di Coiano proiettata verso il Monticello e Le Sacca, per proseguire lungo il percorso, con piccole, interessanti scoperte che riaffiorano solo con una visita in loco ed un’osservazione lenta e approfondita, capace di cogliere i segni della storia direttamente sul territorio e aprirsi a testimonianze di fonte orale, secondo il metodo delle Mappe dei Cittadini.Per info e prenotazioni Grazia Tempesti ( gtempesti@prato.tosc.cgil.it ) e Annalisa Marchi 331 5815300.