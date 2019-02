23.02.2019 h 14:00 commenti

Lezione di recitazione a Manifatture Digitali, in cattedra il "maestro" Pupi Avati

In città per la prima Masterclass toscana, il regista rilancia la sua idea di realizzare un film dedicato a Dante Alighieri. Il sindaco Biffoni: "Sarebbe un onore avere il maestro ospite nei locali di Santa Caterina". Nelle prossime settimane invece, arriverà Enzo D'Alò

alessandra agrati

"Questo spazio dedicato al cinema è sorprendente, ha del miracolo Manifatture Digitali che hanno a che fare con la nostra cultura. Quindi chapeau”. Parola di Pupi Avati che proprio nei locali di Santa Caterina questa mattina, 23 febbraio, ha dato il via alla prima Masterclass della Toscana. Al workshop per attori sono iscritti 28 partecipanti, tra cui anche due ragazzini di quattordici anni, e 12 auditori, che potranno recitare davanti al regista emiliano.“Attori si nasce, tuttavia non sono io a dover stroncare una carriera: tanti anni fa dissi a una giovane e bella donna che era carina ma non aveva la stoffa per fare l’attrice, il suo nome è Margherita Buy. Da allora non ho più detto tu si tu no”.Tra una battuta e l’altra Avati, che a Prato festeggia i 50 anni della sua carriera, torna a rilanciare il progetto di fare un film su Dante Alighieri : “Dovrebbero essere i produttori a inseguire me noi io a cercare loro. E’ dal 2001 che sto cercando di realizzarlo”.Un sogno che, se andasse in porto, troverebbe le porte spalancate di Manifatture Digitali: “Siamo in grado di offrire il casting, la formazione il trucco e parrucco oltre alla realizzazione dei costumi – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni – per noi ospitare Pupi Avati sarebbe un grande onore”. Intanto a breve arriverà lo staff di Enzo D’Alò, il maestro italiano del cartone animato, che insieme allo sceneggiatore avrà a disposizione in esclusiva per tre anni una parte delle Manifatture e terrà anche un corso, mentre nelle stanze al piano superiore si continua a creare e cucine i costumi, dopo il successo ottenuto per lo sceneggiato “I Medici”.“Entro l’estate – ha confermato Biffoni – inizieranno i lavori per il recupero delle antiche stanze di Santa Caterina e del teatro, a breve verrà predisposto il bando per i lavori, a giugno lo spazio del cortile verrà utilizzato anche per incontri e spettacoli”. E l’estate del cinema a Prato si annuncia interessante, come lo scorso anno: “Abbiamo molti contatti con i registi - spiegano da Manifatture Digitali – che potrebbero diventare una realtà a partire dal mese di giugno, periodo in cui si inizia a girare i film che saranno nelle sale cinematografiche in autunno”.