Lettera aperta di una mamma al preside Pollini: "Al Keynes mio figlio ha ritrovato il sorriso"

Una lettrice ha raccontato l'esperienza positiva al liceo di via Reggiana, il figlio aveva perso entusiasmo ed era demotivato, ma con il cambio di scuola è rinato

La scuola con la pandemia ha vissuto momenti difficili, tanti ragazzi hanno abbandonato i percorsi di studio e si sono trovati ad affrontare problemi psicologici ma c'è una storia a lieto fine che ha come protagonista il Gramsci Keynes. A raccontarla è Ilaria Bondi mamma di uno studente che ha cambiato istituto scolastico proprio perchè demotivato “Ero molto preoccupa per la situazione che mio figlio stava vivendo – spiega - così abbiamo deciso di fare il passaggio: grazie anche agli insegnanti del Keynes che lo hanno aiutato, ha sostenuto positivamente gli esami di passaggio, ma soprattutto ha ritrovato entusiasmo e sorriso”.

A impressionare positivamente la famiglia è stato già il primo colloquio con il preside Stefano Pollini che ha sottolineato come la miglior vittoria per gli insegnanti è quella di vedere venire a scuola i ragazzi contenti perchè un ragazzo contento di frequentare sarà un bravo studente, ma anche il metodo di studio utilizzato improntato sui laboratori

“Soprattutto - conclude Bondi - quello che ci ha colpito è stata l'empatia e l'attenzione verso la persona che hanno dimostrato di avere i docenti”.

