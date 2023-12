03.12.2023 h 12:19 commenti

Lettera aperta ai sanitari del Santo Stefano: "Grazie per il sostegno e il calore dato a nostro padre"

I familiari di un paziente purtroppo deceduto dopo quasi due mesi di degenza in Neurologia hanno voluto ringraziare pubblicamente tutto il personale: "Non siamo mai stati lasciati soli"

Nonostante il dolore per la perdita del loro padre, i familiari di Alessandro Zeloni hanno voluto scrivere una lettera aperta, affidata a Notizie di Prato, per ringraziare il personale del Santo Stefano che per quasi due mesi ha accudito amorevolmente il loro congiunto, ricoverato nel letto 24 del reparto di Neurologia. Una lettera aperta che pubblichiamo di seguito

"La nostra famiglia vuole semplicemente raccontare la propria esperienza con l’ospedale Santo Stefano, per far sapere come i suoi corridoi, per natura così pieni di tristezza e sofferenza, contengano anche tantissima umanità, tenacia ed altruismo, tali da dare sicurezza, calore e sostegno ai malati ed ai loro familiari.

Nostro padre è stato ricoverato per circa 50 giorni presso il reparto di Neurologia diretto dal dottor Pasquale Palumbo. Nella lunga, complessa e alquanto sfortunata degenza, nostro padre è stato seguito, in base alla turnazione interna, dai medici Alba Caruso, Guido Chiti e Maria Giulia Cagliarelli: alternandosi con passione e professionalità, hanno sempre dedicato al babbo cure ed attenzioni estreme, non tralasciando di rapportarsi e sostenere la sua famiglia nel difficile percorso.

Ognuno di loro, grazie alla propria formazione e cura, ha affrontato i problemi di nostro padre da più fronti, così da sostenerlo ed aiutarlo nella sua grandissima voglia di lottare e continuare a vivere. Nel contempo, questi eccellenti medici non hanno mai elemosinato il tempo per spiegarci la complessa evoluzione del quadro clinico e prospettarci le strade percorribili con estrema professionalità mischiata a tantissima umanità.

Hanno tentato in ogni modo di poter guarire nostro padre, non esitando a richiedere consulti qualora le patologie nuove presentatesi non rientrassero nella loro specifica competenza: impeccabile infatti il supporto dei reparti di Pneumologia e Gastroenterologia, delle specialiste nutrizioniste e fisioterapiste, in particolare Serena Damiani, che ha sempre regalato a nostro padre tanta speranza, forza e sorrisi durante gli esercizi.

Nei tantissimi giorni di ricovero abbiamo avuto anche il piacere di conoscere gli infermieri di questo reparto: professionisti preparatissimi che si sono presi cura del nostro babbo con un’attenzione ed una sensibilità che non potevamo neanche immaginare e che, al tempo stesso, sono riusciti a far fronte alle tantissime complicazioni in un soggetto estremamente fragile e delicato. Infatti nostro padre, nonostante il ricovero sia stato caratterizzato da numerose procedure invasive, si è sempre sentito accudito con amore dagli infermieri e non perdeva occasione per chiederci di ringraziarli anche a nome suo.

Infine, altra cosa degna di nota e da non sottovalutare, è che hanno sopportato le nostre apprensioni e richieste senza mai negarsi, sia di persona che telefonicamente. Non conosciamo e ricordiamo tutti i nomi purtroppo, ma abbiamo piacere di menzionarne alcuni: Alessandro, Claudia, Valentina, Antonio, Irene, Sara, Alessia… e tutti gli altri che si riconosceranno in queste righe.

Non so se riusciremo mai a far loro capire quanto siano stati importanti il loro sostegno ed i loro sorrisi: innanzitutto per nostro padre, che si è sentito sempre a suo agio in quel reparto nonostante la sofferenza, ma anche per noi, che ci siamo sentiti meno soli in tanto dolore.

Nostro padre è venuto a mancare il 16 novembre purtroppo, dopo aver lottato per quasi due mesi, e siamo a scrivere queste righe per ringraziare tutte le persone così speciali che abbiamo incontrato in queste settimane difficili, perché non ci hanno mai abbandonato e soprattutto hanno sempre lottato con e per nostro padre. Oltre alle persone incontrate, vogliamo ringraziare anche l’ospedale Santo Stefano come istituto, perché si è adoperato con più reparti per gestire questo caso e la cooperazione e la disponibilità è stata sempre massima.

Dovremmo tutti noi ricordarci sempre del lavoro meraviglioso, faticoso ed importante che viene svolto nel nostro ospedale, specialmente quando ci lamentiamo dell’attesa in pronto soccorso per una problematica minima: quell’ora di attesa magari ha permesso a qualcun altro di lottare un’ora in più".