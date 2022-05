03.05.2022 h 16:05 commenti

Lesioni della milza, implementato il percorso per evitare l'asportazione anche al pronto soccorso del Santo Stefano

Una procedura non chirurgica che vale anche per il rene e per il fegato, dopo la valutazione del paziente da parte della equipe medica

Anche al Santo Stefano, come in tutti i pronto soccorso della Asl Toscana centro, è stato implementato il percorso terapeutico per trattare le lesioni traumatiche a milza, fegato e rene senza asportazione completa o parziale.

Nei pazienti che giungono in ospedale con una evidente instabilità emodinamica, è necessaria l'attivazione di procedure di emergenza, anche per il solo controllo del sanguinamento, e la chirurgia rappresenta la tecnica elettiva per la sopravvivenza del paziente. Tuttavia in un’ampia percentuale di pazienti il danno post traumatico non è associato a sanguinamento grave, e nei pazienti emodinamicamente stabili, possono essere attuati percorsi più conservativi con vantaggi in termini di minori complicanze post chirurgiche.

"Recentemente, nei pronto soccorso aziendali - si legge in un comunicato dell'Asl Toscana centro - per i pazienti con questo tipo di trauma è stato possibile attuare percorsi non chirurgici, di tipo conservativo, anche tramite l'implementazione a livello aziendale di procedure di controllo del sanguinamento e del danno vascolare di tipo radiologico interventistico. Negli anni più recenti nell’ambito della patologia traumatica che afferisce alla rete dei pronto soccorso territoriali di area vasta centro, si è assistito a una sempre maggiore adesione a procedure terapeutiche e di gestione conservativa, non chirurgica, in pazienti con traumi addominali chiusi, che sono tra i più frequenti negli incidenti della strada e del lavoro. La conservazione del parenchima splenico può offrire vantaggi anche a fini immunologici, oltre che di una minore aggressività terapeutica. Procedure mininvasive come l'angiografia con embolizzazione, cioè la puntura di un vaso arterioso periferico con cateterismo selettivo e chiusura o riduzione del flusso sanguigno nei vasi arteriosi dell'organo danneggiato, permettono un ulteriore supporto al controllo dei fenomeni di sanguinamento e possono essere di ausilio nel trattamento conservativo dell'organo traumatizzato".