Leonardo Pieraccioni all'Omnia Center per la prima del suo nuovo film

Un rito portafortuna che puntualmente si ripete ad ogni debutto di un film di Leonardo Pieraccioni. Anche per il Sesso degli angeli, il regista attore toscano ha scelto di incontrare il pubblico all'Omnia Center, il multisala di Giometti cinema, venerdì 22 aprile alle 20,30.

Questa volta Pieraccioni veste i panni di Don Simone, un prete di frontiera di una chiesa in difficoltà, che inaspettatamente riceve l'eredità di un'attività commerciale in Svizzera da investire nel suo deserto oratorio. Quando giunge a Lugano scopre però di aver ereditato...un bordello! gestito dall'affascinante Lena, Sabrina Ferrilli, pullulante di belle ragazze. Per il prete. già di suo ricco di dubbi sulla fede, si presenta dunque una questione molto spinosa, che lo porrà di fronte a difficili decisioni.