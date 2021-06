21.06.2021 h 15:32 commenti

Leonardo Lai lascia la Pubblica Assistenza L'Avvenire dopo oltre 30 anni

Dal primo giugno non è più alla guida dei servizi funebri dell'associazione di via San Jacopo. Le motivazioni che lo hanno spinto a dimettersi: "Non è stato valorizzato il mio ruolo e l'esperienza accumulati in così tanti anni"

Dai primi di giugno Leonardo Lai non lavora più alla Pubblica Assistenza L’Avvenire. Da 31 anni si occupava dei servizi funebri coordinando le attività, ma le ultime vicende conseguenti ai problemi di bilancio e al cambio dei vertici, lo hanno portato a prendere una decisione drastica, quella di dimettersi. Grazie alla lunga esperienza nel settore, alla specializzazione in tanatoprassi ( Lai ha un sito dedicato al tema) e alle sue spiccate doti umane, ha ritrovato subito lavoro nello stesso ambito, ma ora ci tiene a informare la città sul perché è andato via.

Motivazioni che troviamo nella sua lettera di dimissioni. “Tale decisione - si legge -è legata al fatto della nuova riorganizzazione aziendale, dettata dall’analisi degli ultimi bilanci consuntivi, che ha prodotto un istantaneo e rigido blocco delle modalità e degli equilibri delle attività produttive. Per quanto concerne il ruolo a me affidato, ritengo grave non aver avuto alcun coinvolgimento tecnico in qualità di coordinatore, per affrontare le criticità più volte espresse dall’attuale consiglio dopo il suo insediamento. Pertanto, dopo aver dato responsabilità, competenza e valore al ruolo ricoperto, ritengo che il non aver visto in tutta la fase di trattativa sull'accordo integrativo aziendale, il coinvolgimento delle figure di coordinamento (area funebre e tecnica), non ritengo più fattibile dare la disponibilità a lavoro di organizzazione del personale".

Essere visto come un numero e non essere coinvolto nella riorganizzazione dell'associazione dopo oltre 30 anni di impegno quotidiano, ha reso insopportabile a Lai un clima pesante che andava avanti da mesi con lo spettro di numerosi licenziamenti che aleggiava costantemente anche se poi non si è concretizzato e anzi, si sono registrate nuove assunzioni. "Non voglio far polemica con il nuovo consiglio. - conclude Lai - Ci tengo solo a far sapere ai cittadini che non sono più alla Pubblica assistenza. Anche in queste settimane ho ricevuto tante chiamate di persone che mi volevano affidare il servizio funebre per il proprio caro venuto a mancare. Dispiace perché evidentemente, se mi ricercano, significa che ho trasmesso qualcosa di buono alle persone, ma non c'erano le condizioni per andare avanti. Ringrazio tutti i precedenti consigli, da quello presieduto dall'avvocato Leone a quello del dottor Benelli, per la fiducia che mi hanno dato".

