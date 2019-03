16.03.2019 h 17:47 commenti

Leonardo da Vinci bussa alla porta delle scuole poggesi per raccontare la sua storia

E' il progetto "Stiamo con Leo", pensato per il cinquecentesimo anniversario della morte del genio di Vinci. Realizzati anche 5 video sulla storia di Leonardo.

Barba lunga e grigia, costume e copricapo rinascimentale e il sorriso che rivela tutta la sua genialità. Così un redivivo Leonardo da Vinci si è presentato agli alunni delle scuole poggesi lasciandoli a bocca aperta. E' il progetto "Stiamo con Leo" che vede insieme istituto comprensivo Mazzei, Proloco e Comune di Poggio a Caiano per far conoscere la grandezza del personaggio storico alle nuove generazioni in occasione del 500esimo anniversario della scomparsa. Ieri, 16 marzo, la presentazione. Cesare Berni, storica anima della Pro loco di Vinci, ha vestito i panni di Leonardo sia per salire in cattedra nelle scuole di Poggio sia per raccontare la vita del maestro in cinque videomessaggi inviati ai ragazzi ripercorrendo passo dopo passo i percorsi, attraverso borghi, città e paesi, che lo hanno visto protagonista, da Vinci a Firenze, passando anche da Poggio a Caiano. Il progetto ha già coinvolto circa mille alunni delle scuole materne, elementari e media. «L’intuizione fondamentale – afferma il sindaco Francesco Puggelli – è aver presentato l’affascinante storia di Leonardo con strumenti moderni, con un linguaggio visivo verso cui i nostri giovani sono particolarmente sensibili». L’assessore all'istruzione Fabiola Ganucci parla di stupore: «I ragazzi sono rimasti letteralmente a bocca aperta quando si sono visti entrare in classe Leonardo. Un progetto che non si conclude qui, perché a settembre le scuole presenteranno elaborati, messi in mostra alle Scuderie medicee».