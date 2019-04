18.04.2019 h 11:19 commenti

Leggere in mezzo alla natura: all’ex Ippodromo nascerà una "biblioteca da parco"

L'associazione Riciclidea utilizzerà la vecchia struttura dei bagni pubblici per creare un servizio particolare: libro in cambio di libro. Chi vorrà portarsi a casa un volume ne dovrà donare un altro. E' prevista anche la modalità prestito.

Da bagni pubblici a biblioteca immersa nella natura, la struttura all’interno dell’ex parco dell’ Ippodromo ormai chiusa e in disuso avrà una nuova vita.L’idea è dell’associazione Riciclidea in collaborazione con Cut. La biblioteca da parco sarà libera, nel senso che non ci saranno schede prestito libri. Ciascuno potrà prendere un volume e leggerlo in pieno anonimato nel parco per poi riportarlo, oppure scambiarlo con un altro portato da casa, da qui il nome FreeBook.“L’importante – spiegacoordinatrice del progetto – è che ci si abitui alla lettura e a riutilizzare quello che non serve più, libri compresi”. Il servizio probabilmente entrerà in funzione dopo l’estate, visto che i lavori di ristrutturazione saranno sostenuti dall’amministrazione comunale.“A noi – continua Sanesi – il compito di riempire gli scaffali e di gestire l’attività. Ci piacerebbe creare anche spazi lettura all’interno del casottino, che senza la nostra idea sarebbe stato demolito, e abbellire anche la parte esterna in modo da invogliare le persone a venirci a trovare”. Quindi un circolo virtuoso di riciclo a tutto tondo. E ovviamente anche i libri e arredo sono usati. “Ci servono volumi di ogni genere – continua la coordinatrice – nei giorni scorsi la biblioteca Lazzerini ha fatto una donazione di 300 libri con vari temi, anche i bambini di alcune scuole primarie ci stanno portano del materiale”.L’idea degli organizzatori è di avere un parco libri molto fornito per iniziare l’attività. “Siamo consapevoli che una parte di questo patrimonio potrebbe non tornare – continua Sanesi – ma è un rischio che corriamo volentieri: l’importante è che i libri e la cultura circolino. Certamente, sarebbe meglio che avvenisse lo scambio in modo da dare a tutti la possibilità di leggere.”Chi volesse fare una donazione può contattare l’associazione direttamente sulla pagina Facebook FreeBook Prato