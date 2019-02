08.02.2019 h 15:32 commenti

Lega Toscana in corsa per le amministrative a Montemurlo: ecco il candidato sindaco

Giusy Sabato, dal 2015 segretario comunale del partito, si mette in corsa per la poltrona di primo cittadino. "Il centrodestra non è in grado di esprimere un candidato e un programma, noi ci presentiamo soli con proposte che rispecchiano i bisogni del territorio e dei cittadini"

La Lega Toscana afferma la sua corsa solitaria alle amministrative della prossima primavera. Dopo aver annunciato la candidatura di Emilio Paradiso a sindaco di Prato, arriva quella di Giusy Sabato a Montemurlo. “Vista l'incertezza delle varie anime del centrodestra e le difficoltà ad esprimere un programma e un candidato condiviso – si legge in una nota della Lega Toscana – abbiamo sciolto le riserve decidendo di correre da soli. Il candidato sindaco e il programma sono frutto di una attenta osservazione dei bisogni della città e all'ascolto dei cittadini”. Giusy Sabato è segretario comunale di Montemurlo dal 2015 e “leghista indiscussa”. “In questi ultimi anni il capillare ascolto dei cittadini – ancora la nota – ha portato la Lega Toscana a considerarsi una forza politica ben radicata sul territorio e informata di quelle criticità che la prossima amministrazione dovrebbe risolvere. La Lega Toscana anziché partecipare ai vari e spesso inutili incontri con i soliti noti, incontra direttamente i cittadini nelle case e nei luoghi di lavoro”. Nei prossimi giorni sarà presentato il programma elettorale.



