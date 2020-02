08.02.2020 h 14:23 commenti

Lega, raccolta firme per dire no alla sanatoria di 700mila immigrati irregolari

Due giorni per firmare contro la proposta del governo. La capogruppo Ovattoni: "Prima bisogna pensare ai nostri ragazzi offrendogli un contratto di lavoro". Contrari anche all'innalzamento della quota d'accoglienza

Una raccolta firme per fermare la sanatoria, proposta dal governo Cinque Stelle/ Pd, per regolarizzare 700mila stranieri che vivono sul territorio di cui 35mila in Toscana. Anche a Prato la Lega ha organizzato una raccolta firme in piazza del Duomo

“Una proposta – ha spiegato la capogruppo Patrizia Ovattoni – che riguarda anche 25mila persone che vivono nella provincia di Prato, 15mila sono di origine cinese. Il nostro è un no convinto anche per le modalità visto che prevede la stipula di un contratto di lavoro che, invece dovrebbe essere fatto ai nostri giovani costretti a scappare dall’Italia”

La Lega si oppone anche all’innalzamento della quota d’accoglienza che Salvini aveva abbassato a 19,26 euro al giorno. “Con questa scelta – continua Ovattoni – si era messo un freno anche al business legato all’accoglienza. Decisamente un governo che pensa prima agli stranieri e poi agli italiani”

Si può firmare oggi 7 febbraio fino alle 19 e domani domenica 9 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

“La lega – ha sottolineato il consigliere comunale Claudio Stanasel - rispetta chi ha fatto un percorso regolare di integrazione che è un dovere civico”.



